C’est encore le grand flou concernant le premier casque AR/VR d’Apple. S’il ne fait désormais plus guère de doutes que l’Apple VR est bien un projet en voie de concrétisation les analystes se perdent en conjectures sur les dates de présentation et de commercialisation de l’accessoire. Pour l’analyste Mark Gurman de Bloomberg, le casque ne sera sans doute pas dévoilé durant la prochaine WWDC mais la commercialisation de l’engin pourrait intervenir d’ici la fin de l’année ou tout au moins avant l’été 2023.

Si l’on en croit certaines sources rapportées par Gurman, le binaire d’iOS 16 serait « rempli de références au casque et à ses interactions avec l’iPhone ». Cela signifie aussi que le lancement de l’Apple VR interviendra sans doute durant le cycle de vie de l’iPhone 14, et plus précisément entre juin 2022 et juin 2023 (période de la WWDC). Le système d’exploitation du casque (rOS) devrait être livré aux développeurs bien avant la disponibilité de l’accessoire.