Malgré la puissance de ses puces Apple Silicon, Apple n’a pas l’intention de se lancer sur le marché de la console de jeu. En revanche, la firme de Cupertino réfléchit à toutes les solutions permettant d’améliorer la vie des joueurs sur iOS, iPad OS et tvOS, ainsi qu’en attestent de nouveaux brevets déposés cette fois en Europe. Ces brevets décrivent trois types de manettes externes pour les appareils iOS/iPadOS et tvOS, soit une manette classique de type DualShock (ou Xbox), un pad horizontal tactile comme sur les vieilles consoles, et deux pads détachables qui font beaucoup penser aux Joy-Con de la Nintendo Switch.

Les brevets décrivent la synchro quasi automatique de ces pads avec des iPhone, iPad et Apple TV, sans oublier bien sûr la compatibilité avec les jeux du service Apple Arcade. Le Pad horizontal inclurait aussi un écran tactile pouvant afficher des informations supplémentaires sur le jeu en cours ou servir d’interface-bis, ce qui laisserait l’écran tactile de l’iPhone ou de l’iPad « libre de doigts ». De son côté, la manette dispose d’un bouton permettant de basculer les contrôles d’une application à l’autre, ce qui peut avoir son intérêt avec l’iPad en écran partagé. Ces brevets passeront-ils le cap de la production ? Libre à chacun de le fantasmer.