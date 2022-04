Vous avez adoré la série dystopique Severance ? Nous aussi, et itou pour le graphiste designer Parker Ortolani, qui a réalisé un très joli pack de fonds d’écran pour l’iPhone (l’encoche est prise en compte). On retrouve donc certains des éléments clefs de la série, comme un logo de l’entreprise Lumon, le titre d’un ouvrage qui délivre des mantras pour les employés de Lumon, la porte de la salle de coupure, mais aussi les couloirs aseptisés de l’entreprise adepte de la séparation radicale entre la vie privée et la vie professionnelle.

After last night’s #Severance finale blew my mind I made some wallpapers… hope you like em… download em below in the thread… pic.twitter.com/hzFJbi7j4d

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) April 8, 2022