Apple a réussi à augmenter ses ventes de Mac au premier trimestre de 2022 selon les données du cabinet IDC. A l’inverse, le marché des ordinateurs PC a reculé dans l’ensemble.

Ventes en hausse pour les Mac

Apple a été le quatrième vendeur mondial d’ordinateurs au premier trimestre de 2022, avec 7,2 millions de ventes, soit une hausse de 4,3% par rapport à la même période un an plus tôt. Sa part de marché passe de 8,1% à 8,9%.

Pour le reste on retrouve toujours Lenovo à la première place avec 18,3 millions de PC vendus, en recul de 9,2%. HP le suit avec 15,8 millions de ventes, en recul de 17,8% sur un an. Dell est troisième avec 13,7 millions de ventes, en progrès de 6,1%. Apple arrive donc à la quatrième place. ASUS et Acer sont à ex æquo, avec le premier qui a vendu 5,5 millions de PC (+17,7%) et le second qui a enregistré 5,4 millions de ventes (-5,9%).

À l’arrivée, il y a eu 80,5 millions de ventes d’ordinateurs dans le monde au premier trimestre, ce qui représente une baisse de 5,1% par rapport à la même période un an plus tôt. Seuls Dell, Apple et Asus arrivent à progresser. « En raison des pénuries actuelles dans la chaîne d’approvisionnement et d’une comparaison difficile avec un excellent premier trimestre de 2021, les ordinateurs portables ont connu une baisse d’une année sur l’autre, tandis que les ordinateurs de bureau ont connu une légère croissance », précise IDC.