Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition est enfin de sortie sur iOS (Lien App Store – 11,99 euros – iPhone/iPad). Initialement prévu pour le mois de mai 2021, le jeu d’enquête à la sauce battle royale. Cet opus suit Danganronpa: Trigger Happy Havoc ainsi que Danganronpa 2: Goodbye Despair, tous deux déjà disponibles sur iOS. Comme souvent la trame de l’histoire est particulièrement « wtf » : « La pianiste ultime, Kaede Akamatsu, se réveille dans une salle de classe inconnue… Là, elle rencontre d’autres étudiants « ultimes » dans la même situation. Le directeur Monokuma déclare que les élèves doivent participer à une vie scolaire Killing Game. Mentir, bluffer, tromper et exposer le côté sombre et la vérité. Pour Kaede et les autres étudiants, l’avenir est-il synonyme d’espoir, de désespoir ou de tout autre chose ? ».

Pour rappel, Danganronpa est une franchise de jeu d’enquêtes mettant en scène des jeunes gens qui se soupçonnent mutuellement de meurtres (généralement), le tout dans une ambiance souvent bien glauque et étrange. Danganronpa V3: Killing Harmony est considéré par beaucoup comme le meilleur épisode de la franchise.