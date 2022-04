DuckDuckGo n’est plus qu’un simple moteur de recherche, il devient maintenant un navigateur Internet et une première bêta est disponible sur Mac. Une version Windows verra également le jour, mais ce sera pour plus tard.

Première bêta pour le navigateur de DuckDuckGo sur Mac

L’idée de DuckDuckGo est de proposer un navigateur Internet respectueux de la vie privée. C’est pour cette raison qu’il vient automatiquement bloquer les traqueurs sur les sites. Il veut même aller plus loin en empêchant le chargement des traqueurs sur les pages, au lieu de les bloquer après coup comme le font plusieurs extensions pour Chrome, Firefox et d’autres navigateurs.

Le navigateur a la particularité d’utiliser WebKit, le même moteur de rendu que Safari. C’est un choix intéressant parce que la plupart des navigateurs s’appuient sur Chromium, utilisé par Chrome. Ici, nous devrions avoir une meilleure compatibilité générale avec macOS, mais il faudra voir à l’usage s’il y a une différence notable. Selon les tests effectués par DuckDuckGo, le navigateur utilise 60% de données en moins que Chrome et est plus rapide que Chrome dans certains tests de performance graphique.

Un autre point concerne les Européens avec les fameux pop-up invitant à accepter ou refuser le dépôt de cookies sur les sites. Cela fait suite au RGPD. Le navigateur se propose d’automatiquement les accepter ou refuser selon un choix défini au préalable par les utilisateurs. Mais comme vous pouvez vous en douter, cela ne fonctionne pas encore partout parce qu’il s’agit d’une bêta et que la base de données n’est pas complète.

Qui dit bêta dit fonctionnalités manquantes. En l’état, il n’y a pas le support des extensions. DuckDuckGo se défend sur ce point en expliquant que les utilisateurs installent sur des extensions pour bloquer les traqueurs et son navigateur le fait par défaut, ce qui devait compenser. Aussi, un gestionnaire de mots de passe est présent. D’autre part, il n’y a pas encore de barre de favoris et pas d’historique détaillé.

Comment télécharger la bêta ?

Pour l’instant, il faut d’abord passer par l’application iOS de DuckDuckGo puis se rendre dans les paramètres. Il ne reste plus qu’à choisir DuckDuckGo for Desktop pour rejoindre la liste des testeurs. Vous recevrez une notification pour vous informer que le téléchargement de la bêta sur Mac est disponible, avec un lien dédié.

Il n’y a pas encore d’information sur la date de sortie pour la version finale.