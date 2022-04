Après la fuite, place à l’officialisation des trois nouveaux coloris pour les Beats Studio Buds, à savoir bleu Atlantique, rose aurore et gris lune. Sans surprise, le prix ne bouge pas et se veut identique aux modèles existants en noir, rouge et blanc.

Nouveaux coloris pour les Beats Studio Buds

Les trois nouveaux coloris sont les seuls changements, les Beats Studio Buds sont strictement identiques au niveau des composants et fonctionnalités. Voici les points forts selon Apple :

Plateforme acoustique personnalisée pour un son puissant et équilibré

Réduction active du bruit (ANC) pour bloquer les bruits extérieurs et offrir une écoute immersive

Activation du mode Transparence pour écouter les sons environnants

Jumelage simplifié d’une simple pression pour les appareils Apple6 et Android7

Deux micros à filtrage spatial pour des appels et une interaction avec l’assistant vocal de grande qualité

Écouteurs sans fil résistants à l’eau et à la transpiration dotés d’un indice IPX44

Trois tailles d’embouts souples pour un port stable et confortable et une isolation acoustique optimale

Jusqu’à 8 heures d’écoute1 (24 heures en tout avec le boîtier de charge qui tient dans la poche)2

Activation de Siri sans toucher votre appareil, en disant simplement « Dis Siri »8

Technologie Bluetooth® classe 1 leader du marché pour une plus grande portée et un risque de perte de connexion moindre

Recharge universelle via USB-C

Le prix des Beats Studio Buds est de 149,95 euros. Une commande passée aujourd’hui sur l’Apple Store en ligne sera livrée le 14 avril, soit jeudi.

Dans la foulée, Apple en profite pour améliorer l’application Android de Beats. Il y a maintenant une fonction « Localiser mes Beats » pour retrouver vos écouteurs égarés (ou tout autre écouteur compatible avec l’application). Vous pouvez également ajouter un widget sur l’écran d’accueil pour garder un œil sur l’autonomie ou passer d’un mode d’écoute à l’autre (suppression du bruit, transparence, etc.).