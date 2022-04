Apple TV+ annonce avoir commandé une nouvelle série comique qui n’a pour l’instant pas de titre, mais qui comprendra Noel Fielding dans le rôle principal. L’acteur britannique a notamment joué dans The Mighty Boosh et The IT Crowd.

Nouvelle série annoncée pour Apple TV+

Noel Fielding jouera le rôle de Dick Turpin, le légendaire bandit de grand chemin britannique. Dans cette version irrévérencieuse, Dick est le plus célèbre, mais le moins probable des voleurs de grand chemin, dont le succès est défini principalement par son charme, son sens du spectacle et ses cheveux. Avec sa bande de sympathiques voleurs, Dick connaît les hauts et les bas de la célébrité et fait tout ce qu’il peut pour échapper aux griffes d’un général.

Big Talk Productions, qui fait partie d’ITV Studios, va produire cette série sur Apple TV+. Ben Palmer sera le réalisateur. L’écriture du scénario est confiée à Claire Downes, Stuart Lane et Ian Jarvis. Noel Fielding et Jeremy Dyson seront aussi des consultants du scénario. Quant à Kenton Allen, Fielding, Victoria Grew, Matthew Justice et Ben Palmer, ils feront office de producteurs exécutifs.

Il n’y a pour l’instant pas de date de sortie pour cette nouvelle série sur Apple TV+. Le service de streaming ne précise pas non plus le reste du casting. Il faudra encore attendre pour avoir ces informations.