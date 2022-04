La version d’After Effects compatible avec les Mac M1 sort enfin de la bêta. Le célèbre logiciel de traitement d’image est désormais nativement compatible avec les puces Apple Silicon . Les perfs sous M1 Pro et M1 Max sont de 1 à 2 fois supérieures à ce que l’on peut obtenir avec un iMac Pro équipé de puce Intel (puce Xeon à 10 coeurs), et de 2 à trois fois supérieures sous M1 Max et M1 Ultra. Le Mac Studio équipé du M1 Ultra est ainsi trois fois plus rapide sur les opérations d’édition vidéo que l’iMac Pro Intel



En dehors de l’édition et du décodage/encodage ProRes, les perfs du logiciel sont assez similaires avec le M1 Max et le M1 Ultra, mais il se peut qu’Adobe n’ait pas tiré toute la puissance possible du dernier né d’Apple. On note aussi qu’Adobe ne s’apesantit pas sur les améliorations de perfs avec le M1 (par rapport à l’iMac sous Intel Xeon), ce qui laisse entendre que le gain ne serait pas vraiment significatif par rapport aux meilleures solutions Mac sous Intel.

Cette nouvelle version d’After Effects devrait être disponible d’ici quelques jours. De grosses nouveautés sont attendues (au delà de la compatibilité avec les puces M1), comme la calibration colorimétrique automatique via l’intelligence artificielle (Auto Color).