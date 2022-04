Apple TV+ dévoile la date de sortie pour Loot, une prochaine série de type comédie, et en profite pour donner un premier aperçu avec la photo ci-dessous. Le programme fera ses débuts sur la plateforme de streaming le 24 juin prochain.

Une date de sortie pour Loot sur Apple TV+

Dans Loot, la milliardaire Molly Novak (Maya Rudolph) a une vie de rêve, avec des jets privés, un manoir tentaculaire et un gigayacht — tout ce que son cœur désire. Mais lorsque son mari depuis 20 ans la trahit, elle s’enfonce dans une spirale publique qui alimente les tabloïds. Elle touche le fond lorsqu’elle apprend, à sa grande surprise, qu’elle a une fondation de bienfaisance dirigée par Sofia Salinas (Jaé Rodriguez), qui implore Molly de cesser de faire parler d’elle. Avec son assistant dévoué Nicholas (Kim Booster) à ses côtés, et avec l’aide de Sofia et de son équipe — dont le comptable aux manières douces Arthur (Nat Faxon) et son cousin optimiste et amoureux de la culture pop Howard (Ron Funches) — Molly se lance dans un voyage de découverte de soi. Donner aux autres est peut-être ce dont elle a besoin pour redevenir elle-même.

Il y aura 10 épisodes. Les trois premiers épisodes seront disponibles sur Apple TV+ le 24 juin. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.