Apple TV+ dévoile aujourd’hui la bande-annonce de la saison 2 de sa série Téhéran. Le programme fera ses débuts le 6 mai prochain sur le service de streaming, avec huit épisodes au total.

Une bande-annonce pour la saison 2 de Téhéran

La saison 2 suit Tamar (Niv Sultan), une hackeuse-agent du Mossad qui s’infiltre à Téhéran sous une fausse identité pour aider à détruire le réacteur nucléaire iranien. Mais lorsque sa mission échoue, Tamar doit planifier une opération qui mettra en péril tous ceux qui lui sont chers. Glenn Close rejoint le casting de la saison 2. Shaun Toub, Shervin Alenabi, Arash Marandi et Shila Ommi sont également de retour.

La série est créée par Moshe Zonder, Dana Eden et Maor Kohn, et réalisée par Daniel Syrkin. Omri Shenhar est le scénariste aux côtés de Moshe Zonder. Daniel Syrkin et Omri Shenhar sont également co-créateurs. Les producteurs exécutifs sont Dana Eden et Shula Spiegel pour Donna and Shula Productions, Alon Aranya pour Paper Plane Productions, Julien Leroux pour Paper Entertainment et Peter Emerson pour Cineflix Studios.

La saison 2 de Téhéran aura donc le droit à huit épisodes au total. Les deux premiers épisodes seront disponibles sur Apple TV+ le 6 mai prochain. Il y aura ensuite un nouvel épisode chaque vendredi.