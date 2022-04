Les matchs de baseball sont disponibles en direct une fois par semaine sur Apple TV+, avec les deux premières rencontres qui ont eu lieu vendredi (dans la nuit de vendredi à samedi en France). La MLB, à savoir la Ligue majeure de baseball, a évoqué ce sujet dans une interview avec le Los Angeles Times.

Un accord positif pour les fans de baseball

Une question simple peut se poser : pourquoi avoir choisi Apple TV+ pour diffuser les matchs de baseball ? Noah Garden, le responsable des revenus à la MLB, déclare :

Nous avons cherché des moyens d’accroître la portée de nos matchs à l’échelle nationale. Et même sur le marché local, le bouquet linéaire traditionnel a été mis sous pression. En plus de cela, il y a la combinaison de ceux qui ont mis fin à leur abonnement au câble et, plus important encore, ceux qui ne vont jamais s’y abonner. Nous avons donc été séduits par la possibilité d’avoir un partenaire tel qu’Apple, qui peut distribuer notre produit — en l’occurrence des programmes doubles le vendredi soir — à un énorme public national mais aussi international.

Effectivement, l’accès aux rencontres de baseball n’est pas réservé qu’à l’Amérique du Nord. On peut les voir aux États-Unis, Canada, Australie, Brésil, Japon, Mexique, Porto Rico, Corée du Sud et Royaume-Uni (d’autres pays arriveront plus tard). De plus, les matchs sont accessibles gratuitement… jusqu’au 24 juin. Quel sera le prix après cette date ? C’est une surprise pour l’instant.

Mais au fait, l’accord entre la MLB et Apple est-il positif pour les fans de baseball ? Pour Noah Garden, la réponse est oui, surtout que la consommation en streaming est devenue populaire. « Je pense que la conversation d’il y a quelques années sur le thème ‘Hey, vous diffusez quelque chose en streaming et cela va d’une certaine manière avoir un impact négatif sur l’audience’, ne soit pas la réalité aujourd’hui. Ce n’est certainement pas ce que nous constatons, dans une grande variété de contenus », dit-il. Il ajoute : « dans ce cas, Apple touche tous les foyers, avec ses produits et son application. En prenant certains de ces matchs et en les rendant nationaux, on donne à plus de gens la possibilité de les regarder ».