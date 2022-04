Petit bijou de la scène indé, Rhythm Fighter est un jeu de combat, de roguelite ET de rythme, le tout enrobé dans une DA cartoon bien pêchue. Déjà disponible sur Switch et PC, ce premier jeu du tout petit studio Echo Games est une merveille du genre qui vient donc de débarquer sur nos iPhone (Lien App Store – 2,99 euros – iPhone/iPad). Rhythm Fighter se joue comme un beat them all à scrolling horizontal à priori classique, sauf que les coups et les combos se réaliseront d’autant mieux que l’on cogne au rythme de la musique !

L’objectif consiste à démolir la face des sbires du Commander Chaos, un infâme personnage dont la passion consiste à transformer animaux et végétaux en une armée de minions dociles. Les niveaux du jeu sont générés de façon procédurale, et disposent de centaines de skills et d’armes différentes (et aux effets souvent bien délirants). Un jeu qui a le groove !