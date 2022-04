Clubhouse (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) , la célèbre app de sessions audio-live, est en train de recevoir l’une de ses mises à jour les plus attendues. Sur sa page de blog, Clubhouse confirme en effet que le mode sombre est en cours de déploiement sur iOS : « Nous avons entendu vos demandes. Nous avons repéré vos tweets. Nous avons vu vos solutions pirates et des versions simulées de l’interface utilisateur de vos rêves. Et bien que cela ait pu nous prendre plus de temps que ce qui serait considéré comme « rapide » ou « raisonnable » ou « tout à fait acceptable selon les normes humaines », l’attente est enfin terminée. Aujourd’hui, nous commençons à déployer le mode sombre Clubhouse dans toute sa splendeur maussade et non aveuglante à 3 heures du matin. »

Ce mode sombre n’est pas « radical » : le fond n’est pas dans un noir pur et le blanc des textes n’est pas tout à fait blanc, un choix de teintes tout à fait volontaire et qui rendrait la lecture plus confortable dans le noir. Bien entendu, ce mode sombre peut être activé/désactivé à volonté dans les paramètres de l’app. Le déploiement devrait prendre 2 jours au total.