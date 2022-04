L‘iPhone 15 disposera bien d’un processeur Ax gravé en 3nm. Wei Zhejia, le président de TSMC a en effet confirmé aujourd’hui que le process de gravure en 3nm était désormais maitrisé et la production de masse de ce type de puce pourrait démarrait dès le second semestre de l’année en cours. Et parce que la course à l’infiniment petit semble jamais n’avoir de fin, Wei Zhejia ajoute que la gravure en 2 nm sera sans doute prête en 2025. Voià qui promet des processeurs toujours plus puissants et économes à la fois.

TSMC utilisera le procédé de gravure N3E (pas le plus sophistiqué mais le plus fiable) pour fournir en masse les premiers processeurs gravé en 3 nanomètres. Les productions d’essai des puces en 2 nm démarreront en 2024 avant une production de masse fixée à 2025. Etant donné le calendrier de sortie des nouveautés d’Apple (notamment l’iPhone bien sûr), Apple ne sera peut-être pas le premier servi en 3nm, même si l’on sait que le californien a les poches assez larges pour se réserver des lignes de production.