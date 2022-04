C’est un petit évènement : pour la seconde fois seulement depuis le jeu Ingress en 2012, le studio américain Niantic a dévoilé un nouveau titre qui n’est pas basé sur une franchise célèbre (comme Pokémon, Harry Potter, Pikmin ou le prochain jeu AR Transformers). Peridot ressemble beaucoup à un Tamagochi 3.0 : le jeu consiste en effet à élever une mignonne bestiole fantastique affichée en AR, à lui prodiguer soins, jeux et caresses mais aussi à les faire s’accoupler de façon à obtenir de nouvelles créatures hybrides. A noter que ce mode reproduction et naissance s’appuie sur un mini-modèle mendélien d’hérédité et de mélange d’AND provenant des deux parents.



La réalisation de Peridot semble particulièrement soignée, et plus encore cette fois que pour les autres productions du studio, on se dit que ce titre prendrait vraiment tout son sens avec des lunettes AR. Peridot sera disponible dans l’App Store dans certains pays durant ce mois d’avril.