Apple va une nouvelle fois participer au Jour de la Terre en faisant un don d’un dollar. Cela concernera tous les achats réalisés dans les Apple Store physiques, dans l’application Apple Store ou depuis le site d’Apple, avec un paiement effectué avec Apple Pay. Cela commence aujourd’hui et cela se termine le 22 avril.

Apple a annoncé la nouvelle dans un e-mail aux utilisateurs d’Apple Pay (visiblement aux États-Unis et pas dans les autres pays). Le courriel indique :

Depuis 60 ans, le Fonds mondial pour la nature s’efforce de préserver la nature et de réduire les menaces les plus pressantes qui pèsent sur la diversité de la vie sur Terre. En associant une science de la conservation de pointe à la puissance collective de ses partenaires sur le terrain, le Fonds mondial pour la nature s’efforce de développer et de fournir des solutions innovantes qui protègent les communautés, la faune et la flore sauvages et les lieux dans lesquels elles vivent.