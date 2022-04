Apple TV+ a partagé aujourd’hui une bande-annonce pour The Long Game: Bigger Than Basketball, un prochain docusérie qui sera découpé en cinq parties et qui fera ses débuts le 22 avril en streaming.

Une bande-annonce pour un nouveau docusérie sur Apple TV+

La bande-annonce est courte pour le coup, il s’agit simplement d’une vidéo de 30 secondes. Il faut dire qu’il ne s’agit pas d’un film ou d’une série, ce qui peut expliquer ce choix.

Official Trailer – #TheLongGame: Bigger Than Basketball There are no shortcuts on the path to greatness. @makurmaker is coming to Apple TV+ on April 22 https://t.co/oR7h1mtuoc pic.twitter.com/m3j1uiATxJ — Apple TV+ (@AppleTVPlus) April 14, 2022

Le docusérie se concentre sur l’histoire de Makur Maker, une star du basketball au lycée qui a refusé une carrière dans la NBA pour jouer à l’université de Howard.

Seth Gordon est le réalisateur et le producteur exécutif de The Long Game : Bigger Than Basketball, qui suit Maker, l’espoir de la NBA qui a fait la une des journaux du monde entier en prenant la décision révolutionnaire de renoncer à la NBA et de jouer pour l’université Howard, faisant de lui le joueur de lycée le mieux classé de l’ère moderne du recrutement à s’engager dans une université historiquement noire (HBCU). Le docusérie jette un regard intime sur la vie de Makur en tant qu’étudiant-athlète rêvant d’accéder à la NBA, alors que des difficultés physiques inattendues et une pandémie mondiale menacent sa carrière universitaire. En dehors des terrains, The Long Game : Bigger Than Basketball explore comment le parcours de Makur, qui a fui le Soudan du Sud déchiré par la guerre lorsqu’il était enfant, et son système de soutien très soudé l’ont amené à fréquenter une HBCU, ce qui lui a permis de faire une déclaration importante dans le sillage de la réponse culturelle de l’Amérique au mouvement Black Lives Matter.

Comme dit précédemment, le programme fera ses débuts sur Apple TV+ le 22 avril prochain.