Roar est une série résolument féministe : les huit épisodes immédiatement disponibles sur Apple TV+ (une première pour une série adulte) sont autant de portraits de femmes confrontées à des situations dans lesquelles leur capacité de résilience sera mise à rude épreuve. Chaque épisode, forcément réalisé par une duo 100% féminin (Liz Flahive et Carly Mensch) s’empare aussi pleinement d’un genre, fantastique, thriller, voire l’horreur psychologique.



Au casting de cette série atypique, des têtes connues… et d’autres beaucoup moins. On note ainsi la présence de Nicole Kidman (qui est également productrice exécutive de la série), Cynthia Erivo, Issa Rae, Merritt Wever, Alison Brie, Betty Gilpin, Meera Syal, Fivel Stewart et Kara Hayward. Les hommes (et leurs travers) ne sont pas oubliés dans ces fables modernes. Le casting des mâles qui fon mal est composé de Nick Kroll, Judy Davis, Alfred Molina, Daniel Dae Kim, Jake Johnson, Jason Mantzoukas, Chris Lowell, Ego Nwodim, Griffin Matthews, Peter Facinelli, Simon Baker, Hugh Dancy, Jillian Bell, Bernard White et Justin Kirk.