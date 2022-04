Apple Arcade accueille deux nouveautés aujourd’hui, soit Construction Simulator (un simulateur de… travaux de chantier !) et Pro Snooker & Pool 2022, soit une simulation de billard (règles du Snooker). Construction Simulator, c’est plus de 40 engins et plus de 60 contrats de constructions permettant de réaliser de gros travaux (routes, ponts, bâtiments, complexe industriel) répartis sur le territoire américain. A noter que les engins disponible sont des reproductions de modèles réels (Caterpillar, ATLAS, Liebher, Bell Equipment, etc.) et que le gameplay se rapproche de la micro-gestion (on peut aussi bien sûr piloter soi-même les machines). Les gros travaux, c’est du sérieux !

Pro Snooker & Pool 2022, c’est donc du Snooker et du billard avec un moteur physique annoncé comme très réaliste. L’affichage est en 60 fps, les parties multijoueurs en lignes et en local sont bien sûr possibles (et gratuites), et l’on pourra même sélectionner son degré de handicap (assistance à la visée et guide de billes). Les tables sont entièrement personnalisables et en mode solo, l’IA permet d’affronter 25 types d’adversaires différents.