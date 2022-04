Core est un créateur de jeux sous Unreal Engine qui propose de nombreux outils permettant de gagner en rapidité lors de la conception du titre (générateur d’avatars, éléments de décors disponibles, interactions préprogrammées, etc) tout en profitant des performances du moteur Unreal Engine (une sorte de Roblox surboosté en somme…). Cet outil extrêmement populaire a déjà servi à la réalisation de plus de 50 000 jeux vidéo ou expériences, et ce à peine un an après le lancement de Core par le studio Manticore Games.



Bonne nouvelle donc pour les utilisateurs d’iPhone, iPad ou Mac, le framework Core sera disponible sur iOS, iPadOS et macOS dans le courant de l’été prochain ! Voilà qui pourrait aider à remplumer la ludothèque encore un peu malingre du Mac, même si les jeux réalisés avec Core ne sont pas tous loin s’en faut du niveau d’un titre AA (et n’espérez pas du AAA).