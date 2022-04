La mise à jour 8.7 de l’application Telegram est disponible sur iOS avec plusieurs nouveautés au programme. Il est notamment question des sons de notification personnalisés, de nouvelles options pour le silencieux et d’autres éléments.

Plein de nouveautés pour Telegram sur iOS

Vous pouvez désormais changer n’importe quel son en son de notification, en définissant des notifications personnalisées à partir de votre musique préférée ou d’autre chose. Touchez un fichier audio court ou un message vocal dans un échange pour l’ajouter instantanément à votre liste de sons de notification que vous pouvez affecter à n’importe quel échange. Aussi, les sons Telegram sont synchronisés entre toutes les plateformes et complètement gratuits.

Vous pouvez accéder à vos sons depuis tous vos appareils via Paramètres > Notifications et sons. Vous pouvez y ajouter de nouveaux sons et définir des sons pour des échanges privés ou des groupes entiers.

D’autre part, vous pouvez mettre les notifications en pause pour une durée spécifique, comme le temps d’une sieste de midi ou de vos vacances. Chaque discussion dispose d’un menu simplifié pour modifier les notifications, choisissez « Désactiver le son » pour recevoir les notifications silencieusement ou l’option « Muet » pour désactiver complètement les notifications.

La mise à jour de Telegram apporte aussi un nouveau menu d’autosuppression depuis les profils. L’autosuppression peut être activée dans n’importe quel échange pour rendre une conversation plus confidentielle ou moins encombrée. Désormais, il faut moins de manipulations pour l’activer et elle prend en charge des paramètres de durée variables, comme 2 jours, 3 semaines, 4 mois, et plus encore.

Parmi les autres nouveautés, il y a les réponses dans les messages transférés, des interfaces flexibles en JavaScript pour les bots, l’ajout automatique des bots en admin, l’amélioration de la traduction des messages sur iOS et de nouvelles animations.

La mise à jour de Telegram est disponible gratuitement au téléchargement depuis l’App Store.