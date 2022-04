Apple continue d’améliorer son application Plans en ajoutant le support des itinéraires à vélo dans de nouvelles villes. Malheureusement, cela concerne une nouvelle fois les États-Unis et pas les autres pays.

Les itinéraire à vélo s’invitent dans de nouvelles villes

Depuis quelques jours, les itinéraires à vélo sont disponibles dans Apple Plans pour les villes de Chicago, Detroit, Indianapolis, Cleveland, Columbus, Cincinnati et Charleston. Les indications étaient déjà disponibles pour des régions telles que la Californie, New York, Toronto, Vancouver, Londres et la Chine continentale. Mais le déploiement est quasi inexistant en Europe. Il n’y a rien en France par exemple.

Voici comment Apple décrit son système :

Dans l’app Plans, vous pouvez obtenir un itinéraire en vélo détaillé. Plans propose des itinéraires qui passent par des pistes cyclables, des sentiers et des routes adaptées aux cyclistes (le cas échéant). Vous pouvez prévisualiser l’altitude de votre itinéraire, vérifier l’état de la circulation sur une route et choisir un trajet qui évite les pentes les plus raides.

Le déploiement de la fonctionnalité est lent, très lent même. Pour rappel, les itinéraires à vélo ont fait leurs débuts dans l’application avec iOS 14. Nous sommes bientôt à iOS 16 et à peine quelques régions y ont le droit. Aux États-Unis, près de 26% du territoire ont le droit aux itinéraires. 52% de la population vivent dans ces zones.