Apple prend son temps pour ce qui est de l’ajout d’itinéraires à vélo dans son application Plans. La fonctionnalité, qui a fait ses débuts avec iOS 14, est seulement disponible dans une poignée de villes.

Les itinéraires à vélo arrivent doucement sur Apple Plans

Ces dernières semaines, Apple a ajouté Seattle à la liste des villes qui peuvent profiter des itinéraires à vélo dans Plans. De manière plus générale, Apple s’attarde tout particulièrement à la Californie, à tel point que tout l’État est couvert. Il en va de même pour Londres en Angleterre, Portland, New York et Seattle aux États-Unis, et enfin la Chine continentale. C’est tout pour l’instant.

Il est vrai qu’Apple Plans évolue doucement à tous les niveaux. Certes, la cartographie demande un important travail, mais certaines fonctionnalités auraient déjà pu être disponibles dans de nombreuses villes. iOS 14 est disponible depuis septembre 2020, pour rappel.

Les dernières évolutions avec l’application remontent au mois dernier. Apple a proposé les nouvelles cartes plus détaillées pour l’Espagne et le Portugal. Les deux pays rejoignent les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada. On peut espérer que la France sera la prochaine région, mais Apple ne dit rien pour l’instant. Les nouvelles cartes permettent d’avoir plus de détails sur des routes, des bâtiments, des parcs, des aéroports, des centres commerciaux et plus encore.