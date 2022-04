SNK et son partenaire mobile Hamster Corporation viennent de lâcher dans l’App Store le jeu d’action Shock Troopers 2nd Squad (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), l’un des nombreux classiques de la mythique console Neo-Geo. Développé par SNK en 1998, Shock Troopers 2nd Squad est un jeu d’action militaire façon « Ikari Warriors », avec une vue en hauteur des différents protagonistes.



Impossible de dénicher un trailer, alors on la place on vous a déniché 25 minutes de gameplay sur la version Switch

Le joueur a la choix entre 4 mercenaires qui vont devoir nettoyer le terrain de méchants membres d’une mega corporation. Chaque personnage peut sauter des obstacles, piloter des véhicules et dispose d’une arme fétiche (mitraillette, lance-flammes), sans compter les grenades et munitions disséminés dans les niveaux. La version mobile de ce jeu bénéficie de la sauvegarde rapide, de la customisation des pads virtuels, et d’un classement mondial en ligne.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.