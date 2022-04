C’est une habitude : Apple termine sur le podium des marque qui nouent un lien particulièrement fort avec leurs clients. La firme de Cupertino est troisième au classement Brand Intimacy 2022 de la société MBLM, un classement établi sur des critères assez peu banals et dont la présentation semble tout droit sortir d’un film de SF.

Voici comment Mario Natarelli, managing partner chez MBLM, présente la chose : « L’exploitation des mégadonnées et de l’intelligence artificielle fait passer la science émotionnelle derrière la performance de la marque à un niveau supérieur. Cette nouvelle méthodologie nous donne des informations plus larges et plus en temps réel. Nous sommes désormais en mesure d’évaluer un sentiment plus authentique et plus vivant de la part des consommateurs. » De l’IA pour évaluer les « sentiments » qui lient un consommateur à une marque, on aura vraiment tout vu.

De nombreux critères et sous critères sont passés en revue, comme « la communication émotionnelle forte », la force des archétypes (confiance, identité, rituel, nostalgie, indulgence, etc.), ou bien encore l’intensité de la relation marque-client (du partage à la fusion).

Bref, le top 10 est le suivant :

Disney – 68.1

Tesla – 67.4

Apple – 65.3

Sony – 65.0

YouTube – 64.3

Mercedes – 63.9

Trader Joe’s – 59.8

Netflix – 59.6

Android – 59.1

SEGA – 59.1