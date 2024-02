Cela en devient presque banal : pour la 17ème année consécutive, Apple est premier au classement Fortune des sociétés les plus admirées dans le monde. Ce classement, établi à partir des avis de 3700 dirigeants d’entreprises et d’analystes est devenu la chasse gardée d’Apple : le modèle économique hyper rentable de la firme de Cupertino, la solidité des ventes de l’iPhone et bien sûr le la captation d’une clientèle loyale à la marque sont quelques uns des arguments qui permettent de justifier cette nouvelle pôle position. Apple se classe ainsi au premier rang en matière de responsabilité sociale, de solidité financière, d’innovation et de compétitivité mondiale. Le score global d’Apple baisse toutefois un peu, à 8,19, contre 8,65 en 2023.

Derrière Apple, on trouve en seconde place Microsoft (qui vient de passer la barre des 3000 milliards de capitalisation et investit à fond sur l’IA), puis Amazon. On note aussi l’arrivée dans le top 10 de Nvidia. Le fabricant de cartes graphiques affiche une forme olympique depuis 2 ans, et sa domination sur le marché des GPU dédiés aux serveurs d’IA devrait rapidement lui faire rejoindre le groupe des puissants GAFAM (rajouter un N ne serait pas facile à prononcer…). Berkshire Hathaway occupe toujours la 4ème place, suivi de JP Morgan Chase, Costco Wholesale, Alphabet (Google), American Express, Walmart, et donc Nvidia en 10ème position.