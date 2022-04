Attention jeu culte : Super Sidekicks (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), vient de débarquer sur iOS ! Le jeu de foot culte de la Neo-Geo est disponible ici dans sa version ACA (graphismes un poil lissés, sauvegarde automatique, classement mondial et pad virtuel paramétrable). Enorme succès en salle d’arcade et sur Neo-Geo lors de son lancement en 1992, Super Sidekicks cumulait les qualités d’un Kick Off (prise en main ultra rapide), avec des graphismes au top (pour l’époque). Le formidable gameplay évidemment arcade, les tacles brutaux façon Olive et Tom et le gardien parfois quasiment invincible sont autant d’éléments qui reviendront forcément en tête des amateurs de cette licence culte. Certes, le jeu ne proposait qu’une douzaines d’équipes, mais on s’en moquait pas mal à vrai dire…



Fort de l’énorme engouement pour le jeu, SNK publiera trois suites, Super Sidekicks 2: The World Championship 1994, Super Sidekicks 3: The Next Glory (1995) et Neo Geo Cup ’98: The Road to the Victory (1998), ce dernier étant un copié/collé de Sidekicks 3 avec les équipes de la coupe du monde 98 (remportée brillamment par l’équipe de France).