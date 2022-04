Open App Markets Act, American Innovation Act, Choice Online Act, les projets de loi de la nouvelle administration américaine s’empilent à grande vitesse et tous ont pour point commun de limiter l’hégémonie des GAFAs. Alors que les tensions se dont de plus en plus vives autour de l’App Store et du sideloading, Apple a sorti le chéquier afin d’augmenter la force de frappe de son lobbying.

Si l’on en croit Bloomberg, Apple aurait dépensé plus que jamais pour ses opérations de Lobbying, soit 2,5 milliards de dollars sur les trois premiers mois de 2022 ! C’est 34% de plus que les 1,86 milliards dépensés lors du Q1 2021, et c’est aussi un cran au dessus des 2,2 milliards de dollars du second trimestre 2017. Malgré ces grosses dépenses, Apple n’est pas le champion du « coup de pression ». Sur la même période, Google a ainsi dépensé par moins de 2,96 milliards pour se couvrir contre les accusations antitrust.