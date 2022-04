Ni no Kuni: Cross Worlds, le MMORPG open world basé sur le superbe jeu disponible sur PlayStation, prend enfin date sur iOS. Réalisé par le mythique studio Level-5, bénéficiant de superbes cinématiques créées par le studio Ghibli (Princesse Mononoké, Totoro) et d’une OST signée du monumental Joe Hisaishi, Ni no Kuni: Cross Worlds sortira donc le 30 juin prochain sur nos iPhone et iPad, et c’est peu dire qu’on l’attend vraiment comme des petits fous.



Un simple coup d’œil au trailer ci-dessus devrait vous faire comprendre ce qui justifie notre immense impatience. Le jeu est beau à se damner sur mobile, les animations sont parfaites, sans même parler de la variété des environnements et du gameplay à priori très varié. Ni no Kuni: Cross Worlds peut déjà être précommandé à cette adresse. On notera que le jeu est gratuit, et l’on s’attend donc à des éléments de monétisation assez proches de ce que l’on peut trouver dans un Genshin Impact.