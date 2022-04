Le service de streaming musical Tidal annonce l’arrivée de Siri. Il est possible d’utiliser l’assistant sur iPhone et iPad pour lancer des musiques, mais pas sur le HomePod, l’enceinte connectée d’Apple.

Siri s’invite sur Tidal

L’annonce du support de l’assistant vocal d’Apple a été faite sur Twitter. « Tidal rencontre Siri », indique un tweet du service de streaming. Il est également fait mention de l’ajout dans les notes sur l’App Store, mais pas sur la version française. En revanche, les notes en anglais mentionnent bien la nouveauté.

TIDAL meets Siri. — TIDAL (@TIDAL) April 20, 2022

Pourquoi Tidal ne propose-t-il pas Siri sur le HomePod ? Il n’y a pas de réponse. C’est pourtant techniquement possible, Apple permet aux développeurs d’utiliser son assistant pour ce type d’usage. Mais qui sait, peut-être que ça viendra plus tard. Après tout, Spotify a une politique similaire.

Et puisqu’il est question de Tidal, nous pouvons aussi évoquer le support du Dolby Atmos sur iOS (voici un exemple de playlist). C’est disponible depuis deux semaines et permet au service d’être au même niveau qu’Apple Music. C’est ainsi un moyen de profiter de l’audio spatial avec certains accessoires, comme les AirPods. À noter qu’il faut (semble-t-il) l’abonnement HiFi Plus (19,99€/mois) pour en profiter. Chez Apple Music, c’est inclus dans l’offre de base (9,99€/mois).

L’application Tidal est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad.