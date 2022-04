Hijack est le nom d’une nouvelle série thriller qui verra le jour sur Apple TV+ et qui comprendra Idris Elba au casting. Il aura le rôle principal et sera également producteur exécutif du programme.

Hijack va débarquer sur Apple TV+

Raconté en temps réel, Hijack est un thriller tendu qui suit le voyage d’un avion détourné vers Londres pendant un vol de sept heures, tandis que les autorités au sol cherchent des réponses. Idris Elba jouera le rôle de Sam Nelson, un négociateur accompli dans le monde des affaires qui doit s’imposer et utiliser toute sa ruse pour tenter de sauver la vie des passagers. Mais sa stratégie à haut risque pourrait causer sa perte.

La série est écrite par George Kay et sera réalisée par Jim Field Smith, qui seront tous deux producteurs exécutifs aux côtés d’Idris Elba, Jamie Laurenson, Hakan Kousetta et Kris Thykier.

Hijack marquera par ailleurs la première collaboration entre Apple TV+ et Green Door Pictures. La société de production d’Idris Elba a signé un accord avec le service de streaming pour qu’il soit le premier à diffuser ses séries et films. L’accord est toutefois temporaire. Ainsi, une série comme Hijack pourrait très bien arriver plus tard sur Netflix, Amazon Prime Video ou une autre plateforme. Apple TV+ n’aura pas l’exclusivité « à vie ».