Apple va profiter de la Journée internationale de la danse le 29 avril prochain pour ajouter du nouveau contenu sur son service Fitness+, dont des chorégraphies du groupe de k-pop BTS.

BTS arrive sur Apple Fitness+

Dans le cadre de la série « Artiste à l’honneur », le coach Fitness+ Ben Allen proposera un exercice de danse rythmé par la musique de BTS. Les enchaînements de cette séance seront directement empruntés à des chorégraphies de BTS. Les titres comprennent Butter, Dynamite, Boy With Luv, DNA, MIC Drop (Steve Aoki Remix), Permission to Dance, et Life Goes On. Cette même semaine, l’exercice de danse de LaShawn Jones amènera les utilisateurs à bouger au rythme de morceaux joyeux, tandis que Jhon Gonzalez les invitera à danser sur des musiques imprégnées des rythmes puissants et traditionnels de différents genres, comme la cumbia, le tango et la pop indienne.

Apple Fitness+ va également proposer des playlists d’entraînement consacrées à des artistes, notamment BTS, ABBA et Queen. Il y aura des routines de danse d’ABBA, des entraînements HIIT de BTS et des entraînements de force pour Queen.

Récemment, Apple a annoncé un défi pour la Journée internationale de la danse. Ceux qui ont une Apple Watch pourront faire un entraînement de danse de 20 minutes ou plus. Ceux qui le feront débloqueront un badge dans l’application Forme ainsi que des autocollants animés qui pourront être utilisés dans les applications Messages et FaceTime.