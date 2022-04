Les docu-fictions They Call Me Magic et The Long Game : Bigger Then Basketball sont disponibles sur Apple TV+ et comme par un fait exprès (c’est le cas), ces deux contenus retracent le parcours d’une légende du Basket (Magic Johnson) et les débuts mouvementés d’une star de la NBA en devenir (Makur Maker).

On ne présente plus le parcours incroyable de Magic Johnson, ses 5 titres de champions NBA avec les Lakers de Los Angeles, ses 3 MVP (Most Valuable Player) pour la saison régulière, sans oublier une médaille d’or olympique avec l’équipe américaine lors des JO de Barcelone (1992) ; Magic, c’est aussi le combat contre le SIDA, et une reconversion réussie dans le monde des affaires. Les 4 épisodes de They Call Me Magic sont immédiatement disponibles et comprennent des interviews avec Obama, Larry Bird, etc. ainsi que des documents inédits.

Makur Maker n’a pas (encore) le palmarès de Magic, mais ce jeune géant, drafté pour la NBA dispose déjà de qualité de jeux franchement extraordinaires pour son âge. Drafté pour la NBA, le jeune joueur verra ses plans contrarié par la pandémie de Covid et choisira finalement de jouer dans la league de basket australienne. Un parcours déjà passionnant.