Apple finit la semaine en annonçant un nouveau programme de réparation qui concerne l’Apple Watch Series 6 et le problème d’écran vide. Selon le fabricant, cela concerne uniquement le modèle avec un cadran de 40 mm et non celui de 44 mm.

Un programme de réparation pour l’Apple Watch Series 6

Apple dit avoir constaté qu’un « pourcentage très réduit » d’Apple Watch Series 6 ont un écran qui peut devenir vide de façon permanente. Les appareils concernés ont été fabriqués entre avril et septembre 2021. Si votre montre a présenté ce problème, vous pouvez utiliser l’outil de vérification du numéro de série d’Apple sur cette page afin de déterminer si votre appareil est éligible à ce programme. Si tel est le cas, Apple ou un centre de services agréé Apple procèdera gratuitement à la réparation.

La procédure de service est similaire à celle des autres programmes de réparation. Vous pouvez prendre rendez-vous dans un Apple Store, trouver un centre de services agréé Apple ou bien contacter l’assistance Apple pour organiser une réparation par envoi postal.

Si votre Apple Watch présente des dommages empêchant la réparation, le problème en question devra faire l’objet d’une réparation en premier lieu. Dans certains cas, la réparation peut vous être facturée, prévient Apple.

Ce nouveau programme de réparation est disponible dans le monde entier. Il n’étend pas la couverture de la garantie standard de votre Apple Watch. Aussi, le programme couvre les Apple Watch Series 6 éligibles durant les deux années suivant la première vente au détail du produit.