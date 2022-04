Apple a mis en ligne une nouvelle vidéo qui fait partie de sa campagne Shot on iPhone et qui a été tournée avec l’iPhone 13 Pro. Elle met en avant le riz au poulet à Singapour.

La vidéo, avec David Gelb à la réalisation, rappelle les codes des documentaires. Voici ce qu’Apple indique dans la description :

De grandes ambitions s’affrontent dans de minuscules cuisines, tout cela au nom du plat le plus apprécié de Singapour : le riz au poulet. Apple présente un documentaire sur la fierté et la conviction des marchands ambulants, avec pour toile de fond le célèbre Maxwell Food Centre. Réalisé par le créateur de Chef’s Table et le réalisateur de Jiro Dreams of Sushi, David Gelb. Filmé avec un iPhone 13 Pro.