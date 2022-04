Twitter teste depuis peu un nouveau bouton sur son application iOS qui permet d’activer ou désactiver les sous-titres au niveau des vidéos. Le test arrivera prochainement sur Android.

Sur les vidéos où des sous-titres sont disponibles, un nouveau bouton CC apparaît. Un simple appui dessus permet d’activer ou désactiver les sous-titres sur les vidéos de Twitter. Le bouton se situe en haut à droite de la vidéo en cours de lecture.

Video captions or no captions, it’s now easier to choose for some of you on iOS, and soon on Android.

On videos that have captions available, we’re testing the option to turn captions off/on with a new “CC” button. pic.twitter.com/Q2Q2Wmr78U

— Twitter Support (@TwitterSupport) April 22, 2022