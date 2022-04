Le jeu de varappe n’est pas un « genre » souvent exploité sur mobile (et ailleurs…), mais Crux: The Great Outdoors remplit parfaitement son office (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad). Outre ses graphismes stylisés en low poly, Crux The Great Outdoors se distingue surtout par une mécanique de gameplay aussi simple que géniale. Lors de la grimpette, des tuiles apparaissent sur le parcours avec un indicateur lumineux en blanc.

Plus la zone blanche est étendue sur la tuile, plus la prise sera forte et l’on pourra prendre un peu plus de temps avant de passer à la tuile suivante ; en revanche, si la zone blanche est presqu’inexistante, cela signifie que l’on ne pourra s’agripper que durant un très court espace de temps avant de bondir sur la tuile suivante. L’emplacement de la zone blanche sur la tuile indique aussi la zone de prise.

65 niveaux, 9 environnements différents (beaucoup inspirés du parc Yosemite), des grimpeurs à foison tous avec leur look et des compétences différentes en agilité et force de prise, bref, la totale. Un titre indispensable et très vite addictif… mais pour les amateurs du genre seulement.