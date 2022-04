ENFIN ! Diablo Immortal prend date sur iOS et Android ! Blizzard vient d’annoncer sur son compte Twitter et par le biais d’un trailer que le RPG-action sera disponible dans l’App Store le 2 juin prochain. Toujours à la même date, les joueurs PC pourront jouer à la version bêta (cette version sera cross-platform, joueurs PC contre joueurs mobiles donc). Comme une bonne nouvelle vient rarement seule, cette annonce s’accompagne donc d’un trailer vraiment très rassurant, tout au moins sur l’aspect technique. Les graphismes et les animations sont tout simplement du haut niveau pour un titre mobile, mais surtout, on retrouve vraiment la patte Diablo à tous les niveaux.

On June 2, Hell is everywhere. 📱 iOS & Android

💻 PC Open Beta Pre-register: https://t.co/hKUMmROvQI pic.twitter.com/BoC4tDL7Kq — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) April 25, 2022

L’écart est grand entre l’annonce initiale du jeu (qui avait généré un torrent de haine de la part des fans les plus hardcores de Diablo) et ce trailer qui semble réellement respecter l’esprit de la franchise. Histoire de tempérer, quelques détails du trailer indiquent que ce Diablo a toutes les chances d’être un free-to-play orienté vers le GAAS, mais après tout, Genshin Impact a suivi la même voie, et le jeu reste très bon au final… Alors pourquoi pas ?