Après les déclarations optimistes de Foxconn ce matin, voilà que DigiTimes se met à son tour à porter la bonne nouvelle. Des sources proches de la supply chain auraient en effet indiqué au site d’info taiwanais que la production d’iPhone 13 Pro repartirait en très forte hausse sur le second trimestre (trimestre en cours). Apple aurait ainsi commandé pour 10 millions d’iPhone 13 Pro supplémentaires par rapport à sa commande initiale.

Toujours selon DigiTimes, la plupart des fournisseurs d’Apple se seraient remis au travail, et ce malgré de très lourdes mesures de confinement. « Arrangement » avec les autorités locales, fonctionnement des usines en cycle fermé (les ouvriers dorment dans l’usine), nul ne sait encore comment ni pourquoi les fournisseurs d’Apple parviendraient à passer entre les gouttes, mais le résultat serait là.

On notera que la résistance de la supply chain de l’iPhone pourrait permettre à Apple de creuser la distance avec ses concurrents les plus proches (Xiaomi notamment), ces derniers ayant visiblement beaucoup plus de difficultés à se défaire des différentes contraintes qui pèsent sur la disponibilité des composants.