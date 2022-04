Apple TV+ a obtenu plusieurs récompenses depuis son lancement et voici que le service de streaming a remporté ses premiers BAFTA TV Awards. C’est l’équivalent britannique des Emmy Awards pour récompenser le monde de la télévision (et du streaming depuis quelques années).

Des BAFTA TV Awards pour Apple TV+

Apple TV+ a obtenu des BAFTA TV Awards pour son documentaire 11 septembre: dans la cellule de crise du Président et sa série documentaire 1971: The Year That Music Changed Everything. Le premier a obtenu sa récompense pour le meilleur montage basé sur des faits réels et le second a été récompensé pour le meilleur son basé sur des faits réels.

Le documentaire 11 septembre: dans la cellule de crise du Président raconte l’histoire du 11 septembre à travers les yeux de la présidence en obtenant un accès sans précédent aux décideurs clés qui ont réagi pour la nation. Le programme présente les 12 heures qui ont suivi l’attaque de ce jour mémorable, offrant un aperçu rare et unique des dilemmes de la prise de décision contre la montre, alors que les personnes impliquées fournissent des détails intimes, révélateurs et sincères pour la première fois.

De son côté, la série documentaire parle de l’année 1971 pour ce qui est de la musique. 1971 a été une année d’innovation musicale et de renaissance alimentée par les bouleversements politiques et culturels de l’époque. Les stars ont atteint de nouveaux sommets, de nouveaux talents ont explosé sur la scène et les frontières se sont élargies comme jamais auparavant.