Avec son titre un rien provocateur, Turnip Boy Commits Tax Evasion joue la carte du jeu d’aventure action bien barré puisque le joueur dirige un légumineux qui décanille ses ennemis (d’autres légumes) dans la joie et l’allégresse. Plug In Digital s’est chargé de la conversion mobile du titre de Graffiti Games et à priori, on devrait donc bénéficier d’un jeu strictement identique aux versions consoles et PC (ce qui n’a pas du être trop difficile au vu de la DA rétro-pixel). Qu’on ne s’y trompe pas cependant, car malgré ses graphismes mignons, le jeu proposera des séquences assez durailles face à de gros boss bien vénères.

Turnip Boy Commits Tax Evasion sera disponible le 24 mai prochain dans l’App Store et on peut déjà le précommander à cette adresse. Turnip Boy Commits Tax Evasion est gratuit au téléchargement, mais pour aller au delà du premier level il faudra débourser la somme de 4,99 euros.