Le célèbre youtubeur mKBHD, véritable star de la scène YouTube high tech, a créé un plug-in d’effets de transition vidéo compatible avec Final Cut Pro, Premiere, et DaVinci Resolve. Ce plug in reprend les transitions que le youtubeur utilise dans ses propres vidéos (en d’autres termes, le résultat est forcément impeccable), avec un gros penchant pour les teintes rouges et blanches, qui sont aussi les couleurs fétiches que mKBHD emploie dans ses propres vidéos.



A noter que le plug in a été réalisé à l’aide du logiciel MotionVFX, qui propose déjà une immense bibliothèque d’effets. Alors certes, réutiliser les transitions fétiches d’un youtubeur ultra connu n’est pas de la plus grande originalité, mais au vu des effets proposés, il n’y a pas à mégoter, d’autant plus que l’utilisation de ces effets est simplissime, y compris pour des débutants dans le montage de vidéo. Le plug in mKBHD est disponible à la vente à 89 dollars.