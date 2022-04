Severance est sans conteste l’une des meilleures séries de ces dernières années. Déjà culte (et haut la main même), la série dystopique repose aussi sur un cast sans bavures, et notamment Adam Scott, qui occupe brillamment le rôle principal. L’acteur du fabuleux Parks and Recreation joue ici le rôle de Mark Scout, un employé de Lumon Industries qui a choisi la « séparation », une procédure invasive (on implante une puce dans le cerveau) qui établit une zone étanche entre les souvenirs de la vie privée et les souvenirs de la vie professionnelle.

Impeccable dans ce rôle, Adam Scott recevra bientôt le Webby Award du meilleur acteur lors d’une cérémonie qui se déroulera le 16 mai prochain. Le jury des Webby Awards ne manque pas de superlatifs pour décrire la prestation de l’acteur américain : « Acteur très apprécié, quand Adam Scott se lance dans une émission en streaming, les gens veulent regarder. C’est en partie pourquoi Severance est l’une des séries en streaming les plus convaincantes du moment. Dans son interprétation de Mark Scout, l’employé de Lumon Industries qui choisit de « rompre » son travail et sa vie personnelle, Adam Scott apporte sa force tranquille et son humour à cette histoire dystopique. Le public est fasciné par les drames « au travail » et Adam Scott donne vie à cette histoire de culture de productivité extrême comme personne d’autre ne le peut. »

Apple a déjà donné son accord pour la saison 2 de Severance. Les 9 épisodes de la saison 1 sont tous disponibles sur Apple TV+.