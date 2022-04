Echoes of Mana (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est un action-RPG free-to-play et à la DA rétro-pixel qui regroupe plusieurs des personnages emblématiques de la franchise culte de Square Enix. Le jeu avait été initialement annoncé pour le 30 avril, mais arrive donc avec 3 jours d’avance dans la boutique applicative mobile, ce dont on ne se plaindra pas. La trame narrative de cet opus est assez simple, pour ne pas dire simpliste : « Une épopée à travers différents mondes, guidée par la Déesse de Mana à la recherche de l’Épée sacrée, la clé pour tous les sauver ! »

Outre les personnages déjà connus par les amateurs de la franchise, le jeu permet aussi de découvrir de nouvelles têtes. Le cast est donc assez prometteur, avec notamment Charlotte, Lekius, Shiloh, Julius, Sumo, le Roi Noir, Séraphine, Niccolo, etc, sachant que tous les persos du jeu sont doublés en japonais (sous-titré heureusement). Enfin, le gameplay et l’interface du jeu sont bien entendu totalement pensés pour le mobile (à base de glisser-appuyer).