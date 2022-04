Dans les années 90, Art of Fighting était l’un de mes jeux de baston préférés sur borne d’arcade. Les effets de zoom sur les combattants et les blessures visibles, l’aspect « sobre » des combats qui ajoutait un côté réaliste aux affrontements, le gameplay efficace avec sa jauge de Spirit, et bien sûr la réalisation top of the notch de SNK, tout concourrait à faire de ce titre un très grand classique.



Sorti aussi sur Neo-Geo en 1992, Art of Fighting revient taper du poing sur nos iPhone dans sa version ACA (Lien App Store – 3,99 euros – iPhone/iPad), et c’est un vrai bonheur de retrouver les combattants Ryo Sakazaki et Robert Garcia, ces derniers ayant pour mission de vaincre un par un les sbires qui détiennent l’infortuné Yuri Sakazaki.

Pour rappel, la collection ACA Neo-Geo de l’App Store comprend déjà pas mal de titres, comme Samurai Shodown IV, Alpha Mission II, Metal Slug 5 ou bien encore Shock Troopers.