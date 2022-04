Apple TV+ annonce aujourd’hui un nouveau documentaire qui portera sur la vie de Michael J. Fox, que le grand public connaît notamment pour son rôle de Marty McFly dans la trilogie Retour vers le futur.

Un documentaire sur Michael J. Fox va voir le jour

Le film, réalisé par Davis Guggenheim, qui intégrera des éléments documentaires, d’archives et scénarisés, racontera l’histoire de Michael J. Fox avec ses propres mots : l’histoire improbable d’un gamin de petite taille issu d’une base militaire canadienne qui a atteint les sommets de la célébrité dans le Hollywood des années 1980. Le récit de la vie publique de l’acteur, pleine de frissons nostalgiques et d’éclat cinématographique, se déroulera parallèlement à son parcours privé inédit, notamment les années qui ont suivi le diagnostic de la maladie de Parkinson, à l’âge de 29 ans.

Présenté comme étant intime et honnête, produit avec un accès sans précédent à l’acteur et à sa famille, le film relatera les triomphes et les déboires personnels et professionnels de Michael J. Fox, et explorera ce qui se passe lorsqu’un optimiste incurable affronte une maladie incurable.

Il n’y a pour l’instant pas de titre pour ce documentaire, tout comme il n’y a pas d’information sur la date de sortie. Nous savons seulement que le tournage est en cours à New York, Los Angeles et Vancouver.