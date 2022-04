Monumental succès depuis des dizaines d’années, le jeu de société Labyrinthe (élu jeu de l’année en 1991) s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires depuis sa commercialisation il y a 35 ans. Ravensburger nous propose désormais la version mobile de ce jeu éminemment familial (Lien App Store – 6,99 euros – iPhone/iPad), et l’on retrouve avec un plaisir non dissimulé le système de placement de tuiles qui change les trajets dans le labyrinthe, les cartes mystères et les lieux secrets, la possibilité d’y jouer jusqu’à 4 joueurs, l’objectif étant bien évidemment d’être le premier à sortir du Labyrinthe.

Cette version mobile propose l’édition du 2021 du Labyrinthe en mouvement, l’édition 2022 de Labyrinth Junior, mais aussi de nouveaux plateaux et variantes de jeu, comme Labyrinthe Master, Ocean Labyrinth (cartes évènements fantastiques), Labyrinthe Allemagne et Labyrinthe Japon (ces derniers étaient uniquement disponibles dans leurs pays respectifs). Absolument incontournable donc pour les amateurs de ce jeu de société culte, mais on en profitera tout de même beaucoup mieux sur le grand écran d’un iPad.