The Afterparty fait partie de ces chouettes pépites drolatiques d’Apple TV+, aux côtés de Ted Lasso ou de Mythic Quest. Cette série de comédie et d’enquête menée tambour battant avec un succulent Dave Franco en vedette aura bien droit à une saison 2, dont on connait désormais le casting complet.

A gauche, Sam Richardson et Zöe Chao, qui étaient déjà les personnages principaux de la première saison

Les nouveaux suspects de la saison 2 seront donc interprétés par Elizabeth Perkins, Zach Woods, Poppy Liu, Paul Walter Hauser, Anna Konkle, Jack Whitehall et Vivian Wu, mais il y a aussi une belle surprise puisque Sam Richardson et Zöe Chao, le couple d’amoureux de la première saison, fera ici son grand retour, tout comme Tiffany Haddish (ce qui est beaucoup plus logique étant donné qu’elle jour l’enquêtrice).

La seconde saison durera 10 épisodes (deux de plus que la première donc) et portera sur une nouvelle enquête du détective Danner (Tiffany Haddish). Cette dernière devra trouver le coupable d’un crime commis durant un mariage (celui de Aniq et Zoe ?).