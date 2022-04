Le documentaire L’Année où la Terre a changé, qui montre comment le confinement anti-COVID a positivement impacté l’environnement naturel, vient de remporter un Television Academy Award. Le docu d’Apple TV+ est l’un des 7 programmes récompensés lors de cette édition avec les séries « Dopesick », « Insecure », « It’s a Sin », « Reservation Dogs », ainsi que les documentaires « Taste the Nation: Holiday Edition » et « Black and Missing ».

Cette année, les Awards ont particulièrement mis à l’honneur des programmes dont la portée sociale et/ou politique est évidente. « Aujourd’hui plus que jamais, la télévision informe et galvanise les auditoires du monde entier. Ces sept programmes remarquables ont éclairé les téléspectateurs et défendu certains des problèmes les plus importants auxquels notre communauté mondiale est confrontée », a ainsi déclaré le président-directeur général de la Television Academy, Frank Scherma. « Nous sommes heureux d’honorer ces programmes et ces producteurs extraordinaires qui se sont engagés à influencer le changement social. »

Le documentaire L’Année où la Terre a changé est disponible sur Apple TV+ (4,99 euros/mois).